Минэкономразвития: текущее ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами

Текущее ослабление рубля не связано с фундаментальными факторами.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, торговый баланс в настоящее время крепкий. Укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно взаимодействия с контрагентами в связи с ужесточением санкций в отношении России являются основными факторами ослабления российской национальной валюты.

Министр указал, что российская экономика стала гораздо меньше зависеть от расчетов в валютах недружественных государств. По его словам, доля рубля и валют дружественных стран во втором полугодии составила 82% в экспорте и 78% в импорте.

Влияние динамики курса на инфляцию заметно снизилось. На валютном рынке наблюдается "избыточная эмоциональная составляющая", отметил Решетников, сообщает Forbes.

Ранее в ВТЮ заявили, что опасность ослабления курса рубля - в ее сильном проинфляционном эффекте.