Бывший замглавы МЧС Гурович освобожден из колонии

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный на пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, освободился из колонии условно-досрочно. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В декабре 2023 года суд приговорил фигуранта к пяти годам колонии, признав виновным в превышении полномочий. В общей сложности Гурович провел в заключении менее 2,5 лет. Он отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных и административных органов в Нижнем Тагиле.

13 июля 2022 года Басманный суд Москвы отправил Гуровича под арест. По данным следствия, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области было выделено более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Так как госпиталь был построен без учета климатических условий региона, он не мог использоваться по назначению, его пришлось демонтировать. Следствие оценило ущерб по делу экс-замминистра в 323 миллиона рублей.