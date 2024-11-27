Челябинцы, тюменцы и москвичи скупают свердловскую недвижимость

В управлении Росреестра по Свердловской области рассказали, жители каких регионов чаще всего покупают свердловскую недвижимость.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в октябре нынешнего года в управление поступило 74 тысячи 278 заявлений об учетно-регистрационных действиях. 63% из них были поданы в электронном виде. Чаще всего заявления поступали из Челябинской, Тюменской и Московской областей.

В свою очередь, жители Свердловской области за октябрь подали всего 1 тысячу 185 заявлений в отношении объектов недвижимости в других регионах. Больше всего таких объектов находится в Челябинской области. На втором месте оказался Краснодарский край, на третьем – республика Крым.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах за последние месяцы сильно подорожала аренда квартир. В частности, речь шла о Самаре, Екатеринбурге и Москве. В свою очередь, дешевле снять квартиру оказалось в Перми, Казани и Челябинске.