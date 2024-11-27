Владимир Мазур презентовал потенциал регионов Сибири в сфере международного аграрного сотрудничества на заседании в МИД РФ

Губернатор Томской области Владимир Мазур накануне принял участие в 43-м заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел РФ, которое провел министр Сергей Лавров.

Темой заседания стала аграрная дипломатия по линии регионов. Участие в нем также приняли губернаторы Астраханской, Владимирской, Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской областей, Ставропольского края, представители органов исполнительной власти Курганской области, Совета Федерации, Администрации Президента РФ и федеральных министерств.

Открывая заседание, Сергей Лавров подчеркнул необходимость укрепления позиций России на мировом сельскохозяйственном рынке.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в течение 2024-2025 годов представляет на Совете глав субъектов РФ при МИД России весь Сибирский федеральный округ. На 43-м заседании он презентовал потенциал регионов Сибири в сфере международного аграрного сотрудничества.

«За последние годы аграрная отрасль стала драйвером развития экспорта для всей Сибири, за пять лет мы приросли в 2,2 раза. За рубеж регионы СФО поставляют зерновые, масличные, зернобобовые, напитки и кондитерские изделия», — отметил Владимир Мазур.

Говоря о Томской области, губернатор подчеркнул, что регион входит в число лидеров по диверсификации структуры поставок.

«Для Томской области научно-образовательный комплекс является одним из главных драйверов социально-экономического развития. Он же является действенным инструментом аграрной дипломатии», — сказал Владимир Мазур, подчеркнув важность международного сотрудничества университетов и исследовательских центров в аграрной сфере, а также экспорт российского образования в сфере АПК.

«В Томском госуниверситете создана единственная в Сибири Передовая инженерная школа «Агробиотек». Она готовит инженеров в сфере агробиотехнологий и работает на повышение качества и конкурентоспособности российской продукции, укрепляет позиции России как мирового поставщика новых решений», — отметил глава региона.

По итогам дискуссии члены Совета определили приоритетные задачи по развитию международного сотрудничества регионов в аграрной сфере, продвижению на внешние рынки отечественной сельхозпродукции и техники, передовых разработок в области селекции, семеноводства и генетики.

Также участники обсудили механизмы по совершенствованию совместной работы федеральных и региональных органов исполнительной власти в данном направлении