Российские депутаты: использование "Орешника" было необходимо

Депутаты всех фракций в Думе России уверены, что использование баллистической ракеты средней дальности "Орешник" было необходимо. Так сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления представителей фракций по актуальным вопросам на заседании палаты парламента, пишет ТАСС.

Он также отметил, что этот шаг был вызван действиями политиков стран Запада, направленных на эскалацию конфликта на Украине.

"Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений, и напряжения со стороны руководства США и глав ряда европейских государств", - сказал Володин.

Ранее мы писали о том, что Россия применила гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с безъядерной боевой частью, ударив по цехам украинского завода "Южмаш". Запуск, состоявшийся 21 ноября, подтвердил в специальном обращении президент РФ Владимир Путин.

Также сообщалось, что Россия проработает систему оповещения граждан Украины в случае новых ударов "Орешником".