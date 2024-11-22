Россия проработает систему оповещения граждан Украины в случае новых ударов "Орешником"

Военные силы России проработают систему оповещения граждан Украины в случае новых ударов баллистическими ракетами "Орешник". Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Газета.ru.

"Я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но они будут военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы гражданское население получало информацию", — сказал представитель Кремля.

Другие подробности пока неизвестны.

Также Дмитрий Песков сегодня заявил, что "Орешник" является ракетой средней дальности, но не межконтинентальной.

Он добавил, что в Администрации президента предпочли, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям Путина, но пока видят, что уходящая американская администрация предпочитает идти по пути эскалации и делает это достаточно безрассудно.

21 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран, ВС РФ ударили по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске ракетой средней дальности "Орешник".

Издание The Guardian сообщало, что этот запуск имеет большую значимость для Европы. По мнению источников, в США и Великобритании, "Орешник" имеет теоретическую дальность менее 3417 миль (5500 км).

"Этого достаточно, чтобы достичь Европы с юго-запада России, откуда она была запущена", — говорится в публикации.

Сегодня запуск ракеты для Накануне.RU прокомментировал военный эксперт Виктор Алкснис. По его словам, если оценивать технически, то это первая примененная в военных действиях гиперзвуковая ракета за последние годы, потому что считать полностью гиперзвуковыми "Кинжал" и "Искандер" нельзя.