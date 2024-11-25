МИД: Никаких ограничений на развертывание ракет "Орешник" нет

Никаких ограничений на потенциальное развертывание российских ракет средней дальности "Орешник" нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности.

Соответственно, никаких ограничений по развертыванию такого рода систем нет, в том числе "из-за глубоко ошибочного шага" первой администрации США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подчеркнул Рябков.

Он отметил, что к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) подобные системы не имеют никакого отношения.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва автоматически предупредила американские власти о пуске ракет средней дальности "Орешник". Это произошло по линии Российского центра по уменьшению ядреной опасности (НЦУЯО). Он работает в автоматическом режиме и поддерживает постоянную связь с аналогичной системой США.