Игорь Бабушкин и Владимир Якушев обсудили работу астраханского регионального отделения "Единой России"

"С врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимиром Владимировичем Якушевым обсудили работу нашего регионального отделения партии", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Со следующего года в России начнут действовать новые национальные проекты, а также положения народной программы.

"Все наши силы будут направлены на их эффективную реализацию. У нас есть все необходимые инструменты и ресурсы для этого. На сегодняшний день в партии состоит более 13 тысяч астраханцев, ещё 6 тысяч наших земляков являются сторонниками «Единой России». Под контролем партии в регионе идет большая работа по благоустройству и строительству соцобъектов даже в самых отдаленных поселках. В этом направлении важную роль играют первичные отделения. Они тесно взаимодействуют с жителями, выявляют их потребности и помогают в решении различных задач", - отметил глава Астраханской области.

Также он сообщил, что с начала СВО в регионе идет поддержка участников и их семьи. В зону спецоперации направлено более 1200 тонн гуманитарной помощи, силами астраханцев восстановлены десятки объектов в подшефном Кременском районе ЛНР.

Разработано 59 мер социальной поддержки для военнослужащих, открыт филиал Фонда «Защитники Отечества» для оказания помощи ветеранам.

"Прорабатываем вопрос открытия госпиталя для лечения и реабилитации участников СВО на базе АМОКБ. По этому направлению получена поддержка Комитета Госдумы по охране здоровья. Также регион участвует в федеральной программе «Время героев». Главный показатель эффективности нашей работы – это поддержка астраханцами партийцев на прошедших выборах. Результаты голосования стали подтверждением доверия избирателей к кандидатам, представляющим партию «Единая Россия», - отметил губернатор.