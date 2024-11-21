Бюджет Астраханской области на 2025 и плановые 2026-2027 годы одобрили в первом чтении региональные парламентарии

Сегодня депутаты региональной Думы большинством голосов приняли в первом чтении закон «О бюджете Астраханской области на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов». На пленарном заседании парламента присутствовал председатель областного правительства Денис Афанасьев.

За основу при формировании проекта бюджета приняты показатели социально-экономического развития Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также документы, определяющие цели национального развития страны и направления деятельности органов власти по их достижению.

Доходы бюджета на 2025 год составят 69,8 млрд рублей, расходы – 72,2 млрд рублей, дефицит – 2,4 млрд рублей.

Бюджет продолжает сохранять социальную направленность. В 2025 году расходы на реализацию социальных госпрограмм составят почти 48,8 млрд рублей или 68,9% от всех расходов.

Денис Афанасьев напомнил, что после поправок и уточнений, которые внесут ко второму чтению, бюджет может сильно измениться. Во многом это будет зависеть от объёмов средств, выделенных региону федеральным центром в рамках реализации национальных проектов.

Второе чтение бюджета региона по закону о бюджетном процессе должно состояться не позднее 16 декабря 2024 года. Председатель областной Думы Игорь Мартынов отметил, что депутатам предстоит большая работа, которая должна быть проведена в сжатые сроки.

Также сегодня парламентарии рассмотрели и приняли пакет региональных законов, направленных на реализацию налоговой и бюджетной политики Астраханской области. В него, в том числе вошли законы: «О бюджете территориального фонда ОМС Астраханской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», «Об особенностях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Астраханской области на 2025–2027 годы».