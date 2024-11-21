МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Причина такого решения – предполагаемые военные преступления в Газе.

Также выдан ордер на арест бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта, пишет РИА Новости.

Израиль не является страной, признающей юрисдикцию МУС (как Россия и США), поэтому не брала на себя обязательств выполнять его решения. Однако МУС утверждает, что сектор Газа находится в его юрисдикции (в 2015 г. палестинские лидеры обязались соблюдать принципы суда).