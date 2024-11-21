Банки Китая начали искать "российский след" в платежах из ОАЭ, Индии и Гонконга

В Китае банки ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга. Эта мера – попытка отследить так называемый "российский след".

Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через страны СНГ. Финансовые организации проверяют отгрузочные документы, а также кому идет товар и зачем. Ранее такие усиленные проверки в Китае уже запускали относительно переводов через Турцию.

Так кредитные организации пытаются отслеживать "российский след" в цепочке. Это связано с их опасением попасть под вторичные санкции. Из-за усиленного контроля сейчас нет никакой гарантии, что деньги дойдут до контрагента КНР и не вернутся обратно, пишут "Известия".

В сентябре 2024 г. банки Китая стали отказываться от приема средств не только в случае, если они идут из России, но даже если в платежных документах указаны русские имена. Русские имена, даже не попавшие под санкции, в платежных документах, любые связи с РФ, а иногда и надписи на кириллице становятся основанием для отмены платежа. Если транзакции производятся через российскую компанию, китайские банки отклоняют платеж из-за страха попасть под санкции.