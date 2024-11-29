Китай вновь усложнил продажу в Россию техники и химии

В Китае в очередной раз усложнили продажу товаров двойного назначения за рубеж.

Ужесточены правила экспортного контроля для такой продукции с 1 декабря. Как сообщила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич, это коснется химии, металлов, оборудования и других категорий товаров. Компания уже сегодня столкнулась со сложностями при закупке газа аргона для сварки. Сейчас отгружаются те поставки, которые были согласованы и оплачены, а дальше работа прекратится.

Как заявил вице-президент национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ), заместитель директора ИКСА РАН Павел Кузнецов, в перечень товаров двойного назначения входят предметы, технологии и услуги, которые могут иметь и гражданское, и военное применение. В перечень также входит IT-оборудование и комплектующие. Сейчас затруднительно привезти в Россию, например, серверы. А с 1 декабря это станет еще сложнее. Придется выстраивать новые логистические цепочки, что вероятно приведет к подорожанию конечного товара.

Гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин считает, что основной проблемой будет проведение платежей, сообщают "Известия".

Ранее отдельные банки Китая ввели территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами. Они не позволяют китайским гражданам открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность.