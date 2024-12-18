Стало известно о предостережении США банкам Гонконга от ведения бизнеса с Россией

Заместитель помощника главы Минфина США Джесси Бейкер провел встречу с представителями банков Гонконга.

Он предостерег их от ведения бизнеса с Россией. Встреча состоялась 11 декабря. В ней участвовали такие финансовые учреждения, как HSBC, Standard Chartered и Bank of China.

Предупреждение прозвучало на фоне подготовки к смене администрации США и недавнего письма Конгресса с требованием ужесточить санкции против Москвы, сообщает Nikkei.

Ранее банки Китая стали отказываться работать с кредитными организациями из России, попавшими под новые санкции Вашингтона в ноябре. Об этом заявили представители российского бизнеса.