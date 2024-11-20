Югра готова оставаться нефтяным центром России еще 100 лет

Югра готова оставаться нефтяным центром России еще 100 лет. Такое заявление сделал замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев на Югорском экономическом форуме, сообщает NEFT.

Запасы нефти в Югре составляют порядка 20 млрд тонн и этого должно хватить еще на 100 лет.

Регион каждый год готов добывать по 220–240 млн тонн нефти - это составляет 40–45%, от всей нефти, добываемой в России. Забозлаев подчеркнул, что в регионе есть перспективные участки для изучения и дальнейших разработок. Только за последние три года власти подготовили для передачи недропользователям более 110 участков.

Отметим, что замгендиректора "Сургутнефтегаза" Вячеслав Чирков заявил, что добыча трудноизвлекаемых запасов нефти, в том числе остаточных запасов на выработанных месторождениях, является нерентабельной при текущих налоговых условиях.