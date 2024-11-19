19 Ноября 2024
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Жильцы уральского общежития боятся, что оно может рухнуть в любой момент

На Среднем Урале жильцы общежития пожаловались на нечеловеческие условия. Люди утверждают, что старое здание может рухнуть в любой момент. Сейчас в ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Об аварийном доме рассказал свердловский Народный фронт. По данным организации, жители пятиэтажки на улице Силикатной в Каменске-Уральском без преувеличения ежеминутно ожидают обрушения потолка.

"Дом весь прогнил, все покрыто плесенью. Холод, тараканы, полная антисанитария. И в придачу к коммунальным хлопотам – полное равнодушие чиновников", - заявляют в Народном фронте.

Как отмечают в президентском движении, дом, построенный в 1978 году, находится в критическом состоянии. О проблемах жители уже сообщали в администрацию города и прокуратуру.

"Надзорный орган выявил множество нарушений. Однако, спустя три месяца после этих установок, нет никаких действий со стороны управляющей компании ООО "УК "Урал". Не влияют на ситуацию и чиновники", - утверждают в Народном фронте.

Общежитие на ул. Силикатная в г. Каменск-Уральский(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Теперь прокуратура проводит новую проверку. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, установлено, что в общежитии зарегистрированы 187 человек. Прокуроры оценят меры, принимаемые управляющей компанией по обеспечению жильцов общежития коммунальными услугами надлежащего качества и оперативному устранению нарушений.

Общежитие на ул. Силикатная в г. Каменск-Уральский(2024)|Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Также на ситуацию в Каменске-Уральском обратил внимание глава Следственного комитета РФ. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад. О какой статье в данном случае пойдет речь, в СКР пока не уточняют.

Теги: общежитие, прокуратура, СК, проверка


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