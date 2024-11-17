В Курской области дрон ВСУ убил журналистку

В Курской области дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Большесолдатском районе. Погибла главный редактор "Народной газеты" Юлия Кузнецова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что она вывозила архивные дела редакции и планировала в новом материале рассказать об обстановке в районе. Юлии Кузнецовой было 34 года, у нее остались двое детей.

Также ранения получили оператор электронного набора и верстки "Народной газеты" и участковый уполномоченный полиции. Они были госпитализированы.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшей журналистки.