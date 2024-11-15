Крупнейшая конфискация: российского хакера приговорили в США к пяти годам лишения свободы

Суд в США приговорил российского хакера Илью Лихтенштейна к пяти годам тюрьмы по делу о взломе криптовалютной биржи Bitfinex и краже почти 120 тыс. биткоинов. Как пишет "Коммерсант", об этом сообщило американское Министерство юстиции.

В 2016 году гражданин России и США взломал криптовалютную биржу Bitfinex и украл 120 тысяч биткоинов. Тогда они стоили 71 миллион долларов, но за восемь лет их стоимость достигла 10 миллиардов.

Вместе с хакером обвинили также его жену, приговор ей вынесут 18 ноября. Как стало известно, часть выведенных денег они потратили на подарочную карту сети магазинов Walmart. Анализ этих транзакций позволил следователям вычислить пару.

Заместительница генерального прокурора США Лиза Монако сказала, что изъятые активы Лихтенштейна стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.