Экс-глава пермского музея современного искусства Permm внесен в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в в перечень террористов и экстремистов в РФ бывшего главу пермского музея современного искусства Permm Марата Гельмана, признанного в 2021 году иностранным агентом.

Имя Гельмана* появилось в списке экстремистов и террористов, опубликованном на сайте ведомства.

В декабре 2022 года галерист Марат Гельман* был объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса России. Карточка с его фамилией появилась в базе данных МВД. Сообщалось, что галерист имеет гражданство Израиля.

Согласно информации из открытых источников, он с 2014 года вместе с семьей проживает в Черногории.

*Марат Гельман признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.