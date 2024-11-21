В Музее современного искусства PERMM в Перми прошли обыски по делу галериста иноагента
Обыски по делу галериста Марата Гельмана* прошли в Музее современного искусства PERMM в Перми, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Обыски также уже прошли дома у директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.
В декабре 2022 года галерист Марат Гельман был объявлен в розыск на основании статьи Уголовного кодекса России. Карточка с его фамилией появилась в базе данных МВД. Сообщалось, что галерист имеет гражданство Израиля.
Согласно информации из открытых источников, он с 2014 года вместе с семьей проживает в Черногории.
*Марат Гельман признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.