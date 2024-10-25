Уральским таможенникам доверили оформление смертельно опасных материалов

Уральским таможенникам доверили оформление делящихся и радиоактивных материалов. Начиная с сегодняшнего дня, процесс оформления подобных грузов будет осуществляться исключительно на двух таможенных постах - Уральском и Московском.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, такой товар не в новинку для Урала, поскольку только за этот год местные таможенники успели оформить 114 деклараций на импорт и экспорт обогащенного урана, 177 - лютеция, 60 - кобальта, 87 - рубидия и других материалов.

"Мы готовы к увеличению объема поступающих на наш пост деклараций на экспорт делящихся радиоактивных материалов. Поскольку товар специфический и требует особых знаний от инспектора, мы подготовили наших сотрудников – все они прошли повышение квалификации. Кроме того, Уральская электронная таможня активно сотрудничает с госкорпорацией Росатом. Совсем недавно мы вернулись из Новосибирска, где посетили одно из ведущих в мире предприятий по производству ядерного топлива для атомных станций и исследовательских реакторов. Вместе с атомщиками мы обсудили особенности декларирования такой продукции", - отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.