Суд отправил в колонию уральца, насмерть сбившего 13-летнюю девочку с собакой

На Среднем Урале осужден водитель, по вине которого погибла девочка, выгуливавшая собаку. Ближайшие годы молодой человек проведет в колонии.

Напомним, все произошло в апреле нынешнего года в поселке Белокаменный Асбестовского района. Водитель "Хендай Крета" отвлекся от управления, съехал с дороги и наехал на ребенка с собакой, а после на дерево. От полученных травм 13-летняя девочка и собака скончались на месте.

Водитель покинул место ДТП, сообщалось, что он был пьян. Вскоре был задержан 21-летний местный житель. Ему предъявили обвинение по статье УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП" и отправили под арест.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, водитель отвлекся, наклонившись за упавшим на пол автомобиля смартфоном, не заметил шедших по обочине девочку с собакой, и сбил их. Он не остановился, покинул место ДТП, не оказал помощь ребенку и не вызвал "скорую".

Сегодня, 14 ноября, Асбестовский городской суд вынес приговор. Уральцу назначено 7,5 лет колонии общего режима. Также он лишен водительских прав на 2 года 10 месяцев.