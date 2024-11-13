Блинкен: НАТО будет готовить Украину для продолжения конфликта с Россией в 2025 году

Североатлантический альянс (НАТО) будет оказывать военную помощь Киеву, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли продолжить вести боевые действия в следующем году. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

"Сегодня все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году", — сказал он.

Издание MASH сообщало, что председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр во время саммита североатлантического альянса ответил на вопрос, почему европейских и американских солдат официально нет на Украине.

"Если бы у России не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и вышвырнули её оттуда", - сказал он.

Ранее мы писали, что по словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, конфликт на Украине может перейти "в самую опасную стадию" из-за поставок Украине немецких ракет Taurus.