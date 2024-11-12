НАТО удивилось тому, что ВКС России все еще получают истребители Су-35 и Су-57

В Организации Североатлантического договора (НАТО) удивлены тому, что Воздушно-космические силы (ВКС) России все еще получают истребители Су-35 и Су-57. Об этом написал журналист американского журнала The National Interest, пишет Lenta.ru.

"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения", — говорится в публикации.

Кадры самолетов были опубликованы 11 ноября.

В статье также отмечается, что, несмотря на санкции, российский Су-57 впервые оказался за рубежом — на выставке Airshow China 2024 в Чжухае (Китай).

На авиасалоне о преимуществах истребителя рассказал генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Он отметил, что у самолета мощный арсенал вооружения.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.

По некоторым данным, в этом году на вооружение ВКС поступят 20 истребителей.

Ранее мы писали, что "Ростех" передал российской армии партию истребителей пятого поколения Су-57 и Су-35С.