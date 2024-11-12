Медведев: конфликт на Украине может перейти "в самую опасную стадию"

Поставка Украине немецких ракет Taurus сильно увеличит риск перехода конфликта "в самую опасную стадию". Так написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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"А теперь вот кандидат в канцлеры Германии Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus. Понятно, что такие "ультиматумы" носят предвыборный характер", - написал политик.

Он отметил, что поставка ракет не изменит ход боевых действий.

"Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка - лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент", - написал Медведев.

Ранее мы писали, что кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен потребовать от Москвы прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов.