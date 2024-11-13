Лавров уедет из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров улетит из России. Он посетит саммит G20.

Мероприятие пройдет в Бразилии 18-19 ноября, приводит ТАСС данные официального представителя МИД Марии Захаровой.

Ранее стало известно, что поездка президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию прорабатывается. Важно отметить, что Бразилия является страной-участником Международного уголовного суда, который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что формально Бразилия может арестовать президента России, исполняя предписание суда. Впрочем, в сентябре 2023 г. Бразилия допустила возможность отказа от членства в МУС. Кроме того, в сентябре 2024 г. Путин посетил Монголию, которая также является членом Международного уголовного суда, и тогда визит прошел без эксцессов.