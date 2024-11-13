Госдеп: Военные КНДР участвуют в боевых действиях в Курской области

Военнослужащие КНДР уже участвуют в боевых операциях против ВСУ на территории Курской области, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, большая часть из 10 тысяч военных Северной Кореи, которые находятся в России, переброшены в Курскую область.

Представитель Госдепа утверждает, что РФ якобы "обучила солдат КНДР артиллерийскому делу и использованию БПЛА. Кроме того, добавил Патель, военнослужащие Северной Кореи уже получили основные навыки пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее The New York Times писала, что российские военные собрали группировку из 50 тыс. солдат для выдавливания ВСУ из Курской области. В эту группировку входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.

В октябре президент России Владимир Путин прокомментировал "спутниковые снимки, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска". Он отметил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР включает в себя и оказание военной помощи.