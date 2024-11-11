СМИ: Россия собрала 50 тысяч солдат для выдавливания ВСУ из Курской области

Российские военные собрали группировку из 50 тыс. солдат для выдавливания военных Вооруженных сил Украины из Курской области.

Как пишет The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Украины, в эту группировку входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.

Согласно анализу, Россия сформировала группировку "без снятия солдат с востока Украины – ее основной цели на поле боя – что позволило Москве давить на нескольких фронтах одновременно".

Отмечается, что крупная атака на позиции ВСУ в Курской области может начаться в ближайшие дни. При этом украинские военные смогли создать в российском регионе мощные укрепления, которые им позволят продержаться некоторое время.

Ранее в Раде заявили, что Сырский планирует отступление ВСУ из Курской области.