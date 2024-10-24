Путин прокомментировал спутниковые снимки с войсками КНДР на территории РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал "спутниковые снимки, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска".

"Снимки - они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они чего-то отражают", - сказал Путин по итогам саммита БРИКС.

Он также добавил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР включает в себя и оказание военной помощи.

"Сегодня, по-моему, ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи - это уже наше дело. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи 4 этого договора. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями. Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - отметил глава государства.

Предположительно, военные из КНДР могут быть задействованы в Курской области.