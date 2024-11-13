13 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Шойгу сегодня встречается с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая

Встреча секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителя политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцина началась в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
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"Сегодня российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. У России и Китая созвучны подходы по ключевым международным и региональным проблемам. Наши государства выступают с солидарной позицией в рамках Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, Группы двадцати, АТС и других", - сказал Шойгу в приветственном слове.

Сегодня в Пекине пройдут консультации по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядку.

Чэнь Вэньцин указал, что "готов совместно работать над успешным проведением Девятого заседания в рамках китайско-российского механизма сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым главами двух государств".

"Готов провести углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, особенно по сотрудничеству в правоохранительной сфере и сфере безопасности, а также продвигать практическое сотрудничество во всех сферах, чтобы внести вклад в содействие мирному развитию двух стран, региона и мира", - добавил он.

Теги: шойгу, китай


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