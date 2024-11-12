Шойгу поблагодарил Китай за поддержку председательства России в БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу работает в Китае. Состоялась встреча с главой МИД этой страны Ван И.

Шойгу выразил признательность китайским друзьям за последовательную поддержку российского председательства в БРИКС и за визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в саммите. Секретарь Совбеза рассчитывает на продолжение продуктивного рабочего диалога по различным вопросам международной и региональной повестки в конструктивном и максимально доверительном ключе, пишет ТАСС.

Поездка проходит 11-14 ноября. В планах Шойгу – консультации по стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, Министром иностранных дел Китая Ван И. Темами разговоров станут актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В повестку дня включены вопросы противодействия экстремизму, терроризму и транснациональной преступности. Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.