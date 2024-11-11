Шойгу посетит Китай

Бывший министр обороны России, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетит с рабочей поездкой Китай.

Он проведет с высшим политическим руководством КНР. Шойгу будет находиться в КНР с 11 по 14 ноября. Секретарь Совбеза проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И. Шойгу намерен обсудить проблемы международной и региональной безопасности.

Бывший глава военного ведомства также проведет переговоры с членом политбюро ЦК КПК, главой политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином и посетит авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, где пройдет первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что у производителя пока есть вопросы к штатному двигателю (двигателю второго этапа) истребителя пятого поколения Су-57.