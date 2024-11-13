13 Ноября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Авиакомпании РФ могут обанкротиться из-за долгов за лизинг

Проблемы с лизинговыми авиалайнерами могут затронуть 30 мелких и средних авиакомпаний в России, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок в стране.
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С введением антироссийских санкций многие из перевозчиков перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты. Государство планирует списать эти долги. Однако если подобное произойдет, то в 2025 году перевозчикам начислят 25% налога на прибыль с этих сумм, что станет неподъемной финансовой ношей для многих из авиакомпаний, считают представители отрасли.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта совместно с перевозчиками прорабатывает изменения в Налоговый кодекс для защиты компаний.

По информации NordStar, выкупить лизинговые самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния, смогли только "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7 Airlines. В I квартале текущего года их число достигло 165 из 400 иностранных самолетов, находящихся в иностранном лизинге.

Как заявил основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков, почти все самолеты российских авиакомпаний ранее были зарегистрированы на Бермудах, в Ирландии и Европе. Средний размер выплаты за не новые модели семейства самолетов A320 составляли $80-150 тыс. в месяц, сообщают "Известия".

Напомним, в 2024 году зафиксирован небывалый рост цен на авиабилеты. В августе стоимость перелета в эконом-классе выросла на 30%, следует из данных Росстата. Средняя цена перелета в экономическом классе в расчете на 1 тыс. км пути в августе составила 7912,64 руб. Это антирекорд для августа за все время ведения статистики (с 2000 года). Похожий существенный рост цен наблюдался в августе "кризисного" 2008 года.

Теги: авиакомпании, авиация


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