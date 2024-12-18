РСТ: авиабилеты по России подорожали на 22,5% за год

В России цены на авиабилеты внутри страны в 2024 году подорожали на 22,5% по сравнению с прошлым годом.

Как заявил на пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, было проанализировано более 600 тыс. авиабилетов, проданных по внутренним маршрутам в 2024 году. Несмотря на подорожание, произошел рост объема продаж на 5%.

Средняя стоимость перелета по России туда-обратно составила 16,1 тыс. руб., против 13,14 тыс. руб. в 2023 году. Некоторые направления стали существенно дороже: например, перелет из Москвы в Сочи и обратно подорожал на 40%, до 48,12 тыс. руб.

Что касается зарубежных рейсов, то средняя стоимость перелета за границу и обратно составила 42,1 тыс. руб., за год она выросла на 3%. Количество проданных билетов увеличилось на 42% год к году.

Проблемы с лизинговыми авиалайнерами могут затронуть 30 мелких и средних авиакомпаний в России, которые обеспечивают 26% пассажирских перевозок в стране. С введением антироссийских санкций многие из перевозчиков перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты.