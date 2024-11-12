12 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Экс-главу ГИБДД Ивделя отправили в колонию за взятку

Суд вынес приговор бывшему главе ГИБДД уральского города Ивдель Максиму Анисимкову. Ближайшие годы экс-силовик проведет в колонии.

Напомним, задержали Анисимкова весной прошлого года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. В дальнейшем главу Госавтоинспекции отправили под арест и отстранили от должности.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в апреле 2023 года фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в 120 тысяч рублей. Деньги были переданы за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Как показало расследование, в будущем глава ГИБДД намеревался получить и вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.

Максим Анисимков признан виновным. Ивдельский городской суд назначил ему 3,5 года колонии общего режима. Также он лишен права занимать определенные должности на срок 2 года.

Как добавили в прокуратуре, после проведения служебной проверки осужденный был уволен из органов полиции.

Теги: ГИБДД, Ивдель, взятка, суд


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