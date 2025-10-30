30 Октября 2025
в россии
Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-главе ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания за взяточничество

Бывшему главе ГИБДД Ивделя Максиму Анисимкову отказали в замене приговора за взяточничество на более мягкий. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В 2024 году суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Бывший глава ГИБДД Ивделя получил 3,5 года колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности на срок 2 года, а в мае нынешнего года суд изъял автомобиль Анисимкова в доход государства.

Накануне осужденный обжаловал постановление, попросив заменить наказание на более мягкое, однако, заслушав доводы жалобы и мнение сторон, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Анисимкову отказал.

Напомним, в суде было доказано, что в апреле 2023 года фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в 120 тысяч рублей. Деньги были переданы за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Как показало расследование, в будущем глава ГИБДД намеревался получить и вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.

Теги: Ивдель, ГИБДД, экс-глава, Анисимков


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.07.2025 09:47 Мск В Ивделе осужден бывший начальник пожарно-спасательной части по делу о взятке экс-главе ГИБДД
Ранее 06.05.2025 14:05 Мск Суд изъял автомобиль у отправленного в колонию экс-главы ГИБДД Ивделя
Ранее 18.03.2025 11:23 Мск Осужденный за взятку экс-глава ГИБДД Ивделя не смог обжаловать приговор
Ранее 12.11.2024 12:34 Мск Экс-главу ГИБДД Ивделя отправили в колонию за взятку
Ранее 04.10.2023 11:45 Мск Экс-глава ГИБДД Ивделя продолжит находиться под арестом
Ранее 27.07.2023 09:55 Мск Экс-главу ГИБДД Ивделя оставили под арестом до сентября
Ранее 17.04.2023 11:05 Мск Главу ГИБДД Ивделя арестовали до 11 июня
Ранее 13.04.2023 14:12 Мск Главу ГИБДД Ивделя обвинили в получении крупной взятки

