Экс-главе ГИБДД Ивделя отказали в замене наказания за взяточничество

Бывшему главе ГИБДД Ивделя Максиму Анисимкову отказали в замене приговора за взяточничество на более мягкий. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В 2024 году суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Бывший глава ГИБДД Ивделя получил 3,5 года колонии общего режима. Также его лишили права занимать определенные должности на срок 2 года, а в мае нынешнего года суд изъял автомобиль Анисимкова в доход государства.

Накануне осужденный обжаловал постановление, попросив заменить наказание на более мягкое, однако, заслушав доводы жалобы и мнение сторон, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила Анисимкову отказал.

Напомним, в суде было доказано, что в апреле 2023 года фигурант, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил взятку в 120 тысяч рублей. Деньги были переданы за непривлечение юридического лица к административной ответственности. Как показало расследование, в будущем глава ГИБДД намеревался получить и вторую часть взятки в размере 120 тысяч рублей.