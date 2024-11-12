В Нижнем Тагиле школьники забросали снежками "Вечный огонь"

В Нижнем Тагиле школьники занимались осквернением символа воинской славы. Сейчас в обстоятельствах разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в минувшую субботу, 9 ноября. Трое ребят 9 и 11 лет, которые учатся в местной школе, находились на территории мемориального комплекса "Аллея Славы". Дети занимались тем, что бросали снежки в пламя мемориала "Вечный огонь".

Сейчас проводится проверка. Как отметили в надзорном ведомстве, будут установлены обстоятельства произошедшего.

Также свою проверку начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, устанавливаются причины и условия, которые привели к инциденту.

Недавно стало известно, что в Нижнем Тагиле собираются установить пять мемориалов в память о погибших в Великой Отечественной войне.