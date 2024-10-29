В Нижнем Тагиле установят 5 мемориалов ВОВ за 22,5 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле собираются установить пять мемориалов в память о погибших в Великой Отечественной войне. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

Мемориал представляет из себя скульптуру солдата, отлитую из бронзы, высотой не менее 2,2 м., шириной не менее 0,9 м. и стоящую на постаменте не менее 500×500×50 мм. Солдат должен быть выполнен с автоматом в обмундировании и одежде времен ВОВ. Возле него расположатся серые гранитные блоки с именами погибших солдат - для каждого села и, соответственно, мемориала подготовлен свой список.

Мемориалы расположатся на месте старых в селах Сулем, Серебрянка, Елизаветинское, Верхняя Ослянка и деревне Усть-Утка. Везде будет установлено три гранитных блока с именами, за исключением Усть-Утки - там, чтобы вместить полный список солдат, установят четыре блока.

Стоимость демонтажа старых мемориалов, изготовления и установки новых составит 22,5 млн рублей. Заявки принимаются до 1 ноября, завершить работы планируется до 1 апреля 2025 года.