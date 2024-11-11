Бастрыкину доложат об охраннике магазина из Екатеринбурга, избившем посетителя

В Екатеринбурге охранник магазина избил посетителя. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, о ситуации стало известно из социальных медиа. Сейчас по данному факту СК России по Свердловской области проводится проверка.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального ведомства Константину Мирошниченко представить доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава СК затребовал доклад об охраннике магазина из Екатеринбурга, который применял силу к покупателям.