Экс-глава свердловского минтранса признал обвинения во взяточничестве

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков признал обвинения во взяточничестве. Об этом он заявил сегодня во время процесса в Кировском районном суде Екатеринбурга.

11 ноября стартовал судебный процесс по Старкову. Его обвиняют в "получении взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в сентябре 2023 года министр получил от представителя строительной организации взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение заключения с данным юридическим лицом госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них.

Как передает ЕАН, Старков коротко заявил, что согласен с обвинением. Подробности он пообещал раскрыть позднее. В свою очередь свидетель в лице гендиректора "Мелиастроя" Ирины Городничевой и по совместительству жены взяткодателя заявила, что те 4 млн были "благодарностью от компании за заключение контрактов".

Старкову грозит до шести лет лишения свободы.