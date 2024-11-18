СМИ: Экс-глава свердловского минтранса отправится на СВО после приговора

Экс-министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков вернется в зону специальной военной операции.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, близкий к следствию, подсудимый отправится на СВО сразу после вынесения приговора по делу о взяточничестве.

Напомним, судебный процесс по Старкову стартовал 11 ноября. Его обвиняют в "получении взятки в особо крупном размере". По данным следствия, в сентябре 2023 года министр получил от представителя строительной организации взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение заключения с данным юридическим лицом госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них.

8 ноября суд отпустил подсудимого из-под домашнего ареста. На следующем заседании он заявил, что согласен с обвинением, однако подробнее свое заявление комментировать не стал. Сейчас Старкову грозит до шести лет лишения свободы.

Старков отправился на СВО с гуманитарной миссией после своей отставки в ноябре 2023 года.