В России могут сократить 10% госслужащих

В России готовятся сократить 10% штатных должностей госслужащих. Это может произойти уже с 1 июля 2025 г.

Речь идет госслужащих, работающих в территориальных органах федеральных ведомств. Всего там работает 400 тыс. человек (более 0,5% занятых в экономике). Деньги, которые сейчас платят тем, кто трудится на потенциально сокращенных должностях, смогут направить на повышение остающимся.

Цель изменений — сделать госслужбу эффективнее, а ее оплату выше, пишет "Ъ".