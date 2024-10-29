Прокуратура ужесточит наказание для бывшего главного нарколога РФ

Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему главному внештатному наркологу РФ Евгению Брюну по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Речь идет о хищении более 136 миллионов рублей. Имущество мужчины арестовали. С бывшего врача и его сообщников взыскали более 83 миллионов рублей.

"Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор", - сообщили в ведомстве.

Раннее сообщалось, что Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Суд также лишил его права работать в государственных органах.

Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 миллионов рублей, потом эта сумма выросла до 138 миллионов.