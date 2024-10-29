29 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура ужесточит наказание для бывшего главного нарколога РФ

Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему главному внештатному наркологу РФ Евгению Брюну по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Речь идет о хищении более 136 миллионов рублей. Имущество мужчины арестовали. С бывшего врача и его сообщников взыскали более 83 миллионов рублей.

"Прокуратура требует ужесточить наказание Брюну и иным осужденным по делу, представители надзорного ведомства подали апелляционное представление на его приговор", - сообщили в ведомстве.

Раннее сообщалось, что Евгения Брюна осудили на семь лет по делу о мошенничестве. Суд также лишил его права работать в государственных органах.

Брюн похитил средства департамента здравоохранения Москвы. Изначально ущерб оценивался в 20 миллионов рублей, потом эта сумма выросла до 138 миллионов.

Теги: брюн, нарколог, прокуратура


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Ранее 17.10.2024 10:59 Мск Брюна приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве

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