Брюна приговорили к семи годам колонии по делу о мошенничестве

Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении более 136 млн рублей.

Суд признал Брюна виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает ТАСС. Его также лишили права работать в государственных органах на 2,5 года и назначили штраф в размере 850 тыс. рублей.

Врача задержали в августе 2022 года. Суд отправил его и подельников под домашний арест. Их обвиняли в закупках тест-систем "Московского НПЦ наркологии ДЗМ" по завышенным ценам. Самого Брюна обвиняют в хищении 20 млн рублей у столичного департамента здравоохранения из-за подозрений в поставках лекарств для научно-практического центра наркологии по значительно завышенным ценам.

В Минздраве РФ после задержания Брюна сообщили, что его сняли с должности главного внештатного психиатра-нарколога министерства.