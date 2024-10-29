Совет Госдумы соберется в Челябинске ради промышленности

В Челябинске пройдет выездное заседание Совета Госдумы. Речь на заседании пойдет о законодательном обеспечении развития промышленности.

"Состоится выездной Совет Государственной Думы в Челябинске. Посвящен [он] будет законодательному обеспечению развития промышленности в нашей стране", - цитирует пресс-служба Госдумы ее спикера Вячеслава Володина.

Заседание запланировано на 5 ноября. Приглашены представители профильных ведомств. Депутаты планируют посетить один из заводов Челябинска.

Добавим, что с 7 по 9 ноября 2024 года в Челябинске пройдет Русский экономический форум. Форум объединит на одной площадке представителей органов власти, регионов, бизнеса, деловых организаций и экспертного сообщества. Всего в мероприятии примут участие более 3000 человек. Организаторами Русского экономического форума выступают Правительство Челябинской области, Комиссия Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы", Общественная палата РФ и Всемирный Русский Народный Собор.