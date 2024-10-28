Обвиняемому во взяточничестве тюменскому экс-депутату грозит еще одна "уголовка"

Арестованный экс-депутат Тюменской городской думы Андрей Ким, которого обвиняют в получении взятки в 3 млн руб., также обвиняется в незаконном хранении боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства обвиняемого, были обнаружены и изъяты 16 патронов военного назначения для нарезного огнестрельного оружия, которые он незаконно хранил с 2022 года.

В прокуратуре раскрыли обстоятельства уголовного дела: в апреле 2024 г. к обвиняемому, на тот момент депутату тюменской гордумы, обратился генеральный директор коммерческой организации с просьбой оказать содействие в подписании исполнительной документации о проведении капитального ремонта двух многоквартирных домов в областном центре.

Обвиняемый получил от коммерсанта 3 млн руб. для передачи вознаграждения должностным лицам "Службы заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ". Однако он не выполнил и не планировал выполнять свои обещания по передаче взятки, желая присвоить деньги.

Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денег. На имущество обвиняемого наложен арест.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.



