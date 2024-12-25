Тюменского экс-депутата Андрея Кима отправят в колонию на два года за покушение на мошенничество

Бывшему депутату Тюменской городской думы Андрею Киму вынесен приговор за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени отправил депутата на два года в колонию общего режима и взыскал с него 500 тыс. руб. в доход государства.

По обвинению в незаконном хранении боеприпасов Андрей Ким был оправдан в связи с отсутствием состава преступления. Суд признал за экс-депутатом право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в апреле 2024 г. к обвиняемому, на тот момент депутату тюменской гордумы, обратился генеральный директор коммерческой организации с просьбой оказать содействие в подписании исполнительной документации о проведении капитального ремонта двух многоквартирных домов в областном центре.

Обвиняемый получил от коммерсанта 3 млн руб. для передачи вознаграждения должностным лицам "Службы заказчика и технического контроля за строительством, ремонтом объектов ЖКХ". Однако он не выполнил и не планировал выполнять свои обещания по передаче взятки, желая присвоить деньги.

Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов в момент передачи денег. На имущество обвиняемого наложен арест.