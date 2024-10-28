28 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Донецк назначен правящий архиерей из Владивостока

Управлять Донецкой епархией будет митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, который освобожден от управления Владивостокской епархией. Решение об этом принято Священным Синодом РПЦ.

На заседании обсуждалось состояние здоровья митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, которое сильно затрудняет беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия. 73-летний архиерей давно болеет и, по свидетельству очевидцев, с трудом ходит. Поэтому принято решение почислить его на покой с выражением благодарности за "многолетние труды по созиданию епархиальной жизни, строительству многочисленных храмов, рукоположению многих священнослужителей". Местом его пребывания определена Симферопольская епархия с получением содержания от Донецкого епархиального управления.

Новым митрополитом Донецким и Мариупольским назначен митрополит Владимир (в миру Михаил Самохин), которому в ноябре исполнится 45 лет. Он родом из Рязанской области, в 2005 году рукоположен во иерея, в 2011 году - в сан епископа. Два года возглавлял Забайкальскую митрополию, шесть лет - Приморскую.

Некоторые издания и каналы пишут, что митрополит Иларион будто бы придерживался проукраинских взглядов (он родом из Львова), но явных фактов не приводится.

Теги: РПЦ, церковь


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