Водителя упавшего в Мойку автобуса приговорили к шести годам колонии

Водителя автобуса, упавшего в реку Мойку, приговорили к шести годам колонии общего режима.

"Рахматшоху Курбонову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

ДТП произошло в мае. Погибли семь человек. Как оказалось, водителя автобуса заставили выйти в рейс наутро после 20-часовой смены. Об этом рассказала жена Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом. Водитель — 44-летний уроженец Таджикистана, был отправлен в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Также суд арестовал начальника автоколонны компании-перевозчика.