На Ямале осуждена директор спортивной школы, нажившаяся на тренажерах для инвалидов

Надымский городской суд признал виновной бывшего директора спортивной школы "Арктика" Ольгу Демченко в растрате. Также виновным признан ее соучастник - предприниматель Асланбек Алдатов - он осужден за пособничество в растрате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В 2022 году Демченко с помощью Алдатова растратила деньги, выделенные на формирование зала адаптивной физкультуры для инвалидов, заключив контракты на приобретение и поставку специализированных тренажеров по завышенной стоимости. Школе был причинен ущерб на сумму свыше 6 млн руб.

Суд назначил виновной три года лишения свободы и штраф в 400 тыс. руб. Пособник приговорен к 2 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании с виновных суммы причиненного преступлением ущерба.