Иванишвили заявил о предложении Запада повоевать с Россией "три—четыре дня"

Западный чиновник в разговоре с бывшим премьером Грузии Ираклием Гарибашвили предлагал Тбилиси провести с Россией боевые действия, которые продлились бы "три-четыре дня". Об этом заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в интервью телеканалу «Имеди».

"Ираклий спросил: "Да, но как вы представляете, сколько дней мы сможем воевать [с Россией]? Сколько дней продержимся?". Ему ответили - три-четыре дня. Он сказал: "И ради этих трех-четырех дней вы нас уничтожаете?". Ему ответили: "Так вас 3-4 млн. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда", - приводит слова Иванишвили ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведке России (СВР) заявили, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам предстоящих 26 октября парламентских выборов.

Как сообщала пресс-служба СВР, Белый дом уже разработал кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта". В основу пропагандистской акции лягут обвинения по поводу того, что во всех бедах Грузии якобы виновата Россия.